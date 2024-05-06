Галактионов об игре Батракова: «Давайте не будем его перехваливать»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением об игре защитника Марио Митая и хавбека Алексея Батракова в матче 27-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

Оба футболиста вышли на поле в стартовом составе железнодорожников, не отличившись результативными действиями.

— Как оцените игру Митая и Батракова в сегодняшнем матче?

— Что касается Митая, он изначально крайний защитник. И в национальной сборной и у нас играет на этой позиции. Когда требует ситуация, он может выходить в качестве опорного полузащитника. Батраков может разгонять атаки, он мобилен. Сегодня он выиграл много единоборств. Но, давайте не будем его перехваливать, нам нужно планомерно его готовить. У нас хорошая молодая команда, где свои воспитанники стучатся в дверь и им надо давать шанс, — сказал Галактионов.

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Ростов» (40) располагается на 7-й строчке.

11 мая желто-синие проведут выездную встречу с «Рубином», а железнодорожники днем позже сыграют в гостях против «Оренбурга».

(Софья Грецкая)