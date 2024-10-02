Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:55

Галактионов — о Батракове: «Обученность, желание, отличные человеческие качества»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в комментарии «СЭ» оценил результативность полузащитника команды Алексея Батракова.

«Обученность, желание проявлять себя, что естественно для молодого футболиста. Отличные человеческие качества, он прекрасно влился в коллектив. Для его возраста у него уже есть класс, который позволяет играть и давать разницу», — сказал Галактионов «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 10 матчей в РПЛ, сделав 7 результативных передач и забив 6 голов.

ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Михаил Галактионов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Давид Кипиани погиб 23 года назад
Московское «Динамо» победило «Минчанку» в матче суперлиги
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Соперники ждали Пьянича на поле, чтобы попросить у него футболку, от Кейта дождались чуда, от 18-летнего таланта - гола. Что случилось в матче «Пари НН» – ЦСКА
Генштаб ВС Ирана рассказал об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»
Дегтярев сообщил о профессионализме экипажа самолета с Чернышенко
Сегодня
Вчера
Неделя