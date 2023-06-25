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Сегодня, 14:13

Галактионов определит будущее Марадишвили в «Локомотиве» по итогам первого тренировочного сбора

Алина Савинова
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Будущее полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили решится после первого тренировочного сбора команды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов намерен посмотреть на футболиста в тренировочном процессе. Если полузащитник себя хорошо проявит, то клуб оставит его в команде на сезон-2023/24. В ином случае Марадишвили отдадут в аренду.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес «Урал» и «Рубин».

В минувшем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 26 матчах «Локомотива» во всех турнирах, отметился 2 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/galaktionov-opredelit-budushee-maradishvili-v-lokomotive-po-itogam-pervogo-sbora-261341/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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