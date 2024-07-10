Галактионов: «Сильянов не продается»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию об интересе к защитнику Александру Сильянову со стороны «Спартака», «Динамо» и «Краснодара».

— Проясните ситуацию с Сильяновым.

— В клуб официально ничего не приходило, Сильнов не продается, он основной игрок «Локомотива», и мы на него рассчитываем.

Сильянов находится в системе «Локомотива» с 2019 года. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до лета 2026-го. В сезоне-2023/24 23-летний защитник провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Софья Грецкая