Галактионов: «Общение с Дзюбой было и продолжалось»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал заявления агента экс-форварда команды Артема Дзюбы. Футболист покинул команду по окончании сезона.

— Клуб объявил об уходе Артема Дзюбы. Как вы на это отреагировали? Попрощались с ним?

— Мы уже сделали заявление. Поблагодарили Артема за то время, которое он был в «Локомотиве». Он очень помог нам и показал себя лидером и наставником.

— После объявления об уходе Дзюбы, агент делал несколько заявлений, в которых говорил, что тренерский штаб никаким образом не общался с Артемом в последний месяц. Это действительно так?

— Общение было и продолжалось. Вопрос другой. Разные моменты происходили: Артем болел, Артем пропускал матчи, мы были на выезде. Наверное, стороне игрока лучше знать. Те моменты, которые у нас были, мы с Артемом проговаривали. Те, о которых не нужно было говорить, мы их и не затрагивали.