Галактионов о Пиняеве: «Мы отправляли в сборную здорового игрока. Он вернулся в отличном состоянии»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии полузащитника Сергея Пиняева.

«Сергей Пиняев вернулся в отличном состоянии из сборной России. Он готов к играм. Был травмирован? Мы отправляли в сборную здорового игрока. И в матче с «Оренбургом» мы еще раз увидели, что он абсолютно здоров и готов выходить на поле», — сказал Пиняев «СЭ».

Во вторник, 5 сентября, Карпин заявил, что московский клуб выпускает 18-летнего футболиста на поле, несмотря на то, что у того есть проблемы со здоровьем.

Позднее главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный исключил тренировки полузащитника через боль.

В сезоне-2023/24 Пиняев забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за «Локомотив». Футболист был вызван на сентябрьский сбор сборной России.