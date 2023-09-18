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Галактионов о Пиняеве: «Мы отправляли в сборную здорового игрока. Он вернулся в отличном состоянии»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии полузащитника Сергея Пиняева.

«Сергей Пиняев вернулся в отличном состоянии из сборной России. Он готов к играм. Был травмирован? Мы отправляли в сборную здорового игрока. И в матче с «Оренбургом» мы еще раз увидели, что он абсолютно здоров и готов выходить на поле», — сказал Пиняев «СЭ».

Во вторник, 5 сентября, Карпин заявил, что московский клуб выпускает 18-летнего футболиста на поле, несмотря на то, что у того есть проблемы со здоровьем.

Позднее главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный исключил тренировки полузащитника через боль.

В сезоне-2023/24 Пиняев забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за «Локомотив». Футболист был вызван на сентябрьский сбор сборной России.

Валерий Карпин
Сергей Пиняев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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