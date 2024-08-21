Галактионов: «Зиньковский? Если какой-то футболист усилит «Локомотив», мы его приобретем»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.

«Хотел бы я видеть Зиньковского в составе «Локомотива»? Не могу обсуждать футболистов с действующим контрактом из других команд. Безусловно, есть ряд футболистов, которые нравятся по игре. Если какой-то футболист будет полезен и усилит нашу команду, конечно, мы его приобретем», — приводит «РБ Спорт» слова Галактионова.

Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 28-летний россиянин сделал 3 результативные передачи в 7 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро. Контракт футболиста со «Спартаком» действует до конца июня 2027 года.