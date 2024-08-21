Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:26

Галактионов: «Зиньковский? Если какой-то футболист усилит «Локомотив», мы его приобретем»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.

«Хотел бы я видеть Зиньковского в составе «Локомотива»? Не могу обсуждать футболистов с действующим контрактом из других команд. Безусловно, есть ряд футболистов, которые нравятся по игре. Если какой-то футболист будет полезен и усилит нашу команду, конечно, мы его приобретем», — приводит «РБ Спорт» слова Галактионова.

Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 28-летний россиянин сделал 3 результативные передачи в 7 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро. Контракт футболиста со «Спартаком» действует до конца июня 2027 года.

Источник: РБ Спорт
0
Читайте также
«Зенит» лишился Глушенкова и Вендела перед матчем со «Спартаком»
Тренер «Вашингтона» Карбери уверен: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в новом сезоне
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Отказались от Шипачева, дали Разину новый контракт, проводили Мозякина. Что происходит с «Металлургом» в межсезонье КХЛ
Подросток случайно застрелил отца в тире в Реутове
В Сенегале прошел протест с требованием выслать украинского посла Пивоварова
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тошич: «ЦСКА способен бороться за чемпионство в этом сезоне»

Угальде об отстранении Соболева: «В «Спартаке» всегда есть напряжение»