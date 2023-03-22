Галактионов — первый тренер в истории «Локомотива», выигравший первые три матча в РПЛ

Михаил Галактионов, возглавляющий железнодорожников, стал первым главным тренером «Локомотива», выигравшим первые три матча в чемпионате России, сообщает Opta. Железнодорожники одержали 3 победы подряд в РПЛ, обыграв «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0) и «Краснодар» (3:2). Галактионов стал главным тренером «Локомотива» 13 ноября 2022 года. 38-летний специалист подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с возможностью продления. После 20 туров железнодорожники занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.