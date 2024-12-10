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Галактионов поблагодарил болельщиков за поддержку в первой половине сезона

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поблагодарил болельщиков за поддержку в первой части сезона- 2024/25.

«Дорогие болельщики! Завершился очень сложный, но в то же время, один из самых интересных этапов чемпионата и нашей команды!

Один из самых важных итогов — эта становление и игра команды, которая вернула вас на стадион! Та энергетика, самоотдача, и максимальная сплоченность

— выливалась в положительные результаты. Спасибо Вам большое за огненную поддержку! За требовательность, критику, но самое главное-веру, любовь и настоящую преданность клубу и команде!

Ребята ее очень чувствуют и ощущают! Наступает пауза, подготовка к новому этапу, куда мы идем с высоко поднятой головой, с нашими дерзкими, молодыми игроками! Все по силам!

Только вперед, Локо!», — написал в своих социальных сетях тренер.

По итогам первой части сезона «Локомотив» набрал 35 очков и остался на пятой строчке в 2 очках от лидирующей тройки.

Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
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