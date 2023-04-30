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30 апреля, 23:22

Галактионов: «На сто процентов доволен победой «Локомотива» над «Химками»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился впечатлениями от победы над «Химками» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Ожидали ли мы такой агрессивной игры от «Химок»? Да, мы этого ожидали. Мы говорили о том, что новый тренерский штаб привнес определенные изменения в структуру игры команды. Конечно, в определенных моментах было непросто. Но мы готовились, отрабатывали выходы из обороны, как надо преодолевать сопротивление соперника. В первом тайме нам немножко не хватало остроты и скорости именно в стадии завершения.
Абсолютно не было никакого пренебрежения к сопернику. Мы понимали, что это организованная команда. Нам самим необходимо было внести определенные коррективы. Мы больше ввязались в позиционную игру в первом тайме. Нам нужно было больше скорости в атаке, индивидуальных действий, обыгрышей один в один, доставок мяча в штрафную площадь — на это мы нацеливали команду во втором тайме. А что касается определенного класса, то сейчас уровень сопротивления в российском чемпионате примерно одинаковый. Даже команды, которые находятся внизу, оказывают жесточайшее сопротивление
Насколько можно быть довольным такой игрой в процентном соотношении? Абсолютно, на сто процентов. Мы для себя поставили задачу, как я уже неоднократно ранее говорил на пресс-конференциях, что каждый матч очень важен, как финал. Мы сегодня добились результата — победы, в определенных компонентах показывали достаточно неплохую игру. Есть положительные моменты и с точки зрения позиционной игры, и с точки зрения быстрых атак. Чтобы команда все это делала целостно, конечно, необходимо время. Нам надо стабилизировать игру, стабилизировать состав, чтобы мы безболезненного друг друга подменяли в определенных позициях. Абсолютно доволен, что мы двигаемся дальше. Поздравили команду с победой», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Галактионова.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками после 25 туров. В следующем, 26-м туре железнодорожники примут на своем поле «Сочи». Матч состоится 8 мая.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/galaktionov-after-khimki/
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Михаил Галактионов
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