Галактионов о поражении «Локомотива» от «Зенита»: «Поблагодарил команду за игру. Могли сравнять счет, но не вышло»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 14-го тура РПЛ.

Железнодорожники потерпели первое поражение в чемпионате России-2025/26.

— Что сегодня не получилось?

— Поблагодарил команду за игру. Матч был достаточно хороший с нашей точки зрения — и по движению, и по отборам, прессингу, созданию голевых моментов. Надо было стараться выжимать максимум. При счете 0:1 старались поменять схему, перешли на игру в двух нападающих. Когда раскрылись, понятно, пропустили второй мяч. Старались, нагнетали, пытались оказать давление на чужом поле. Робковато провели первые 15 минут, можно было начать немного агрессивнее. Была адаптация к полю, к стадиону. Было душновато. Но это не оправдание.

Когда начали лишать соперника возможности выхода из обороны, положили мяч вниз — начали создавать хорошие моменты. Понятно, что индивидуальный класс соперника высокий, «Зенит» этим пользовался.

— «Локомотив» опустился на 4 место, это первое поражение в сезоне. Руководство поставило вам задачу, какое место занять в РПЛ?

— Любая команда, тем более большая, стремится только на верхние места и без объявления руководителей. Амбициозные футболисты и тренерский штаб всегда хотят побеждать. Априори «Локомотив» обязан и должен бороться за высокие места. Таблица сейчас гуляет. Одни команды чуть ниже, другие чуть выше. Все очень плотно, одна игра может поменять ход событий. Не обращаем внимания на это. Впереди длинная дистанция. Важно, чтобы травмированные вошли в строй, а те, кто внутри, доработали до паузы на матчи сборных, показывали качественную игру и добивались положительного результата.

— Как морально ощущается первое поражение за 14 туров? Как оно повлияет на команду?

— Мы не задумывались, какое оно — первое поражение за сколько-то туров. В любом случае есть элемент разочарования. Команда тоже расстроилась. Еще раз повторю, что с тренерским штабом и руководителями поблагодарили команду за самоотверженность. С точки зрения функционального состояния, движения — пытались нагнетать в гостях. Могли вернуться в игру и сравнять. К сожалению, этого не произошло. Надеюсь, что сделаем выводы, впереди Кубок России. Новый матч — новая история. Надо забывать и двигаться вперед.

— Какие сроки восстановления Воробьева?

— Есть нюанс, но он некритичный. Точные сроки сказать не могу. Восстанавливается, как и Пиняев. Поле в Саранске бесследно не прошло. Была реакция на связочно-мышечный аппарат. Были определенные повреждения. Сейчас очень важно довести его до восстановления без форсирования, чтобы наш нападающий полноценно выздоровел и мог помогать команде.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. В следующем туре команда сыграет дома с «Оренбургом».