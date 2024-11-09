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Сегодня, 16:48

Галактионов: «Рекомендовал бы Ненахова к вызову в сборную России»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что защитник команды Максим Ненахов заслуживает вызова в сборную России.

В субботу железнодорожники дома обыграли «Факел» (2:1) в рамках 14-го тура РПЛ.

«Рекомендовал бы Ненахова в сборную России. Не в расширенном списке, а в окончательном. Но это решение тренера. Сейчас Ненахов проводит один из лучших своих отрезков. Он стал одним из лидеров обороны», — сказал Галактионов.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Ненахова 22 матча за клуб во всех турнирах без результативных действий.

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