Галактионов о Батракове: «Могу только вас попросить не делать резких заявлений и хвалебных отзывов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос «СЭ» о повышенном внимании к полузащитнику Алексею Батракову.

«Могу только вас попросить не делать резких заявлений относительно команд соперников и хвалебных отзывов. Удивительная статистика? Молодец. Мы очень рады за него. Надеемся, что он будет продолжать в том же духе», — сказал Галактионов «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 10 матчей в РПЛ, где сумел отличиться 7 результативными передачами и 6 голами.