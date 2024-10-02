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Сегодня, 10:42

Галактионов о Батракове: «Могу только вас попросить не делать резких заявлений и хвалебных отзывов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос «СЭ» о повышенном внимании к полузащитнику Алексею Батракову.

«Могу только вас попросить не делать резких заявлений относительно команд соперников и хвалебных отзывов. Удивительная статистика? Молодец. Мы очень рады за него. Надеемся, что он будет продолжать в том же духе», — сказал Галактионов «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 10 матчей в РПЛ, где сумел отличиться 7 результативными передачами и 6 голами.

ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Михаил Галактионов

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