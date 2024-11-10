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Сегодня, 20:53

Галактионов призвал СМИ снизить градус, чтобы Батраков показывал качественную игру

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал то, что к полузащитнику команды Алексею Батракову в этом сезоне приковано много внимания.

«Когда требует ситуация, мы общаемся индивидуально с Батраковым. Лишний раз не вижу смысла грузить молодого игрока информацией. Понятно, что внимание к нему обоснованное, Батраков этого заслуживает. Но мы призываем СМИ немного снизить градус, чтобы Алексей дальше спокойно развивался и показывал хорошее качество игры», — приводит «РБ Спорт» слова Галактионова.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Батракова 11 голов и 8 результативных передач во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
Алексей Батраков
Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)

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