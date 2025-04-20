Галактионов — о голах «Локомотива» в концовках таймов: «Нам нужно, чтобы мы забивали в начале, середине и конце»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после победы над «Пари НН» (3:0) в 25-м туре РПЛ ответил на вопрос о частых голах команды в концовках таймов.

«Можно говорить о характере, можно о высочайшей функциональной подготовке. Можно о том, что команда додавливает. Но мы рады, что даже в стрессовых моментах мы не паникуем. Нам нужно, чтобы мы забивали в начале, в середине, в конце тайма», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.

«Локомотив» (44 очка) обошел московское «Динамо» (43) и поднялся на пятое место в АПЛ. «Пари НН» (20) остается 14-м в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко продлила серию без побед до шести матчей.