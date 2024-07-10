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Сегодня, 22:34

Галактионов о словах Баринова про состав «Локомотива»: «Это его мнение. Будем укрепляться»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал интервью полузащитника Дмитрия Баринова.

— Вы читали интервью Дмитрия Баринова? Согласны ли вы с его тезисами?

— Это мнение Димы. Он искренне об этом говорит. Я свое мнение тоже высказал. Мы не говорим о том, что кто-то есть виноватый, мы говорим о том, что были высококлассные игроки, которые нам помогали. Я не вижу смысла больше это обсуждать.

— Но там был посыл, что нынешний состав не способен решать серьезные задачи?

— Значит будем укрепляться.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Софья Грецкая

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
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