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Сегодня, 07:05

Галактионов — о победе над «Ростовом»: «Когда хищник почуял запах мяса, хочется его есть»

Сергей Разин
корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).

— Мы двигаемся от матча к матчу, здраво стоим на ногах и не витаем в облаках, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба. — Есть игра, мы в ней победили. Двигаемся вперед, набираем очки. Ребята крепнут, становятся еще более организованными, дисциплинированными. От них прямо прет страстью, хорошей самоотдачей, юностью. Честь и хвала им, что они эти моменты впитывают, бьются в каждой игре, потому что мы четко понимаем, что без этого сегодня никуда. Надо завоевать публику — то, на что я их нацеливаю. Когда стадион аплодирует — значит, мы идем в правильном направлении. Я ребят поздравил, сказал о том, что это только начало. Мы не можем пребывать в эйфории, мы сами это прекрасно понимаем. Мы знаем свои сильные стороны, понимаем свои недостатки, над которыми надо работать. Работы много, двигаемся поэтапно. Уже через несколько дней игра на Кубок. К ней тоже надо готовиться и решать задачу.

— Можно ли сказать, что команда в этом сезоне борется за чемпионство?

— Давайте без лозунгов. Зачем вы все хотите вытащить эти плакаты. Мы идем пошагово, как я сказал в начале. Конечно, мы — топ-клуб. Мы — «Локомотив», который борется. Вы думаете, мы боремся за какие-то энные места? Нет, мы смотрим только вперед. И мы заявляем о том, что внутри себя каждый матч — это тот шаг, который двигает нас вперед. И только туда мы и стремимся. А когда хищник почуял запах мяса, хочется его есть, есть и есть.

После победы над ростовчанами «Локомотив» с 15 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре железнодорожники 1 сентября сыграют против «Краснодара».

Источник: Сайт Локомотива
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Михаил Галактионов
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