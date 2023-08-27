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РПЛ

27 августа, 23:54

Галактионов: «Победа над «Сочи» придаст «Локомотиву» дополнительный импульс для движения вперед»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе команды над «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ (1:0).

«Я бы хотел поздравить нашу команду с важной победой, поблагодарить ребят, потому что эта игра и эти три очка придадут и придают нашей команде дополнительный импульс для движения вперед. Поэтому они большие молодцы, важно двигаться дальше, правильно восстановиться к игре в Кубке и заключительному матчу перед паузой на сборы», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

На данный момент «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 9 очков. 3 сентября железнодорожники сыграют с «Балтикой». Начало матча — в 15.15 по московскому времени.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/14404
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 2 : 1
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 0 : 1
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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