Галактионов: «Победа над «Сочи» придаст «Локомотиву» дополнительный импульс для движения вперед»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе команды над «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ (1:0).

«Я бы хотел поздравить нашу команду с важной победой, поблагодарить ребят, потому что эта игра и эти три очка придадут и придают нашей команде дополнительный импульс для движения вперед. Поэтому они большие молодцы, важно двигаться дальше, правильно восстановиться к игре в Кубке и заключительному матчу перед паузой на сборы», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

На данный момент «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 9 очков. 3 сентября железнодорожники сыграют с «Балтикой». Начало матча — в 15.15 по московскому времени.