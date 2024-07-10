Сегодня, 22:50
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал уход из команды нападающего Максима Глушенкова.
— Что можете сказать по поводу ухода Максима Глушенкова?
— Я уже говорил по этому поводу, не надо сопли распускать. Нам надо играть, надо побеждать и организовывать тех ребят, которые тут играют. В любом случае, нервы потрепим соперникам и будем двигаться вперед. Конечно, мы ждем усиление, мы это проговаривали, но и верим в тех ребят, которые с нами сейчас.
— Неужели вы верите, что это усиление будет сопоставимо с тем, что клуб потерял?
— Это надо будет сравнивать с теми игроками, которые будут приобретены. Конечно, мы очень рассчитывали на тех ребят, которые ушли, они были высококлассными игроками?
— Когда вы подписывали новый контракт, знали, что эти ребята уходят?
— Когда мы уходили в отпуск, говорили о том, что вокруг этих игроков должна строиться игра. Дальше мы все вопросы закрыли и я знал, что шли переговоры, но до последнего дня я надеялся. Всех деталей я не знаю.
— Вам не кажется, что когда столько классных футболистов ушли, а вы подписали контракт, это просто подстава? Как решать серьезные вопросы в такой ситуации?
— Я лично не собираюсь сдаваться, мы будем работать и выигрывать. Конечно, команде нужна свежая кровь, но и те ребята, которые тут есть, они будут готовы, дисциплинированы и мы будем двигаться от матча к матчу.
— Почему футболисты ушли? Дело в личных контрактах?
— Я думаю, что в случае с Максимом Глушенковым, да. Те, условия личные, которые предлагал клуб для сохранения окаались несоизмеримы.
В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, перешедший в «Зенит», Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Даниил Худяков.
Софья Грецкая