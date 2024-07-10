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Сегодня, 22:50

Галактионов — об уходе Глушенкова: «Не надо распускать сопли»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал уход из команды нападающего Максима Глушенкова.

— Что можете сказать по поводу ухода Максима Глушенкова?

— Я уже говорил по этому поводу, не надо сопли распускать. Нам надо играть, надо побеждать и организовывать тех ребят, которые тут играют. В любом случае, нервы потрепим соперникам и будем двигаться вперед. Конечно, мы ждем усиление, мы это проговаривали, но и верим в тех ребят, которые с нами сейчас.

— Неужели вы верите, что это усиление будет сопоставимо с тем, что клуб потерял?

— Это надо будет сравнивать с теми игроками, которые будут приобретены. Конечно, мы очень рассчитывали на тех ребят, которые ушли, они были высококлассными игроками?

— Когда вы подписывали новый контракт, знали, что эти ребята уходят?

— Когда мы уходили в отпуск, говорили о том, что вокруг этих игроков должна строиться игра. Дальше мы все вопросы закрыли и я знал, что шли переговоры, но до последнего дня я надеялся. Всех деталей я не знаю.

— Вам не кажется, что когда столько классных футболистов ушли, а вы подписали контракт, это просто подстава? Как решать серьезные вопросы в такой ситуации?

— Я лично не собираюсь сдаваться, мы будем работать и выигрывать. Конечно, команде нужна свежая кровь, но и те ребята, которые тут есть, они будут готовы, дисциплинированы и мы будем двигаться от матча к матчу.

— Почему футболисты ушли? Дело в личных контрактах?

— Я думаю, что в случае с Максимом Глушенковым, да. Те, условия личные, которые предлагал клуб для сохранения окаались несоизмеримы.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, перешедший в «Зенит», Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Даниил Худяков.

Софья Грецкая

ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Михаил Галактионов
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