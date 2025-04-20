Галактионов рассказал, что Баринов поддержал Батракова перед появлением на поле с капитанской повязкой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» высказался о решении назначить полузащитника Алексея Батракова капитаном на матч 25-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«У нас уже был момент, когда Алексей появлялся с капитанской повязкой. Мы ни раз говорили, что у нас есть воспитанник клуба и для нас очень важно соблюдать преемственность поколений, когда наш молодой игрок, качественно играющий, является продолжателем традиций. К сожалению, Дима Баринов — наш истинный и настоящий капитан, сегодня пропускал матч по дисквалификации. Но нам очень приятно, что и вчера, не зная нашего решения, Дима сам поддержал Алексея, внушив в него определеную уверенность. Алексей уже был капитаном на всех уровнях. Ему функционал знаком. Не видим здесь никаких проблем», — сказал Галактионов «СЭ».

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым молодым капитаном в истории команды в матчах РПЛ. 19-летний футболист вывел команду с капитанской повязкой на матч против «Пари НН» в 25-м туре. До этого рекорд принадлежал Динияру Билялетдинову, который был капитаном железнодорожников в 22 года.