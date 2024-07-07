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Сегодня, 07:30

Галактионов рассказал, как «Локомотив» будет обходиться без Глушенкова и Миранчука

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал последние изменения в составе команды.

«Последние изменения были неожиданными. Я имею в виду уход Глушенкова и Миранчука. Все-таки это системообразующие игроки команды, вокруг которых строилась игра «Локомотива». Лично для меня это было очень неожиданно. Клуб понимает, что на эту позицию необходим сильный футболист, который добавит качества и будет делать разницу, — приводит слова Галактионова «Евро-Футбол.Ру».

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, перешедший в «Зенит», Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Даниил Худяков.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Михаил Галактионов
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