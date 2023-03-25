Галактионов: «Если я буду копаться в комментариях, статьях, я сойду с ума»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как он относится к критике в свой адрес.

— Был скепсис, но сейчас вы доказываете, что назначение было правильное.

— Я нахожусь в работе, в команде. Стараюсь все это не читать. Понятно, что отголоски доходят. Но если я буду копаться в комментариях, статьях, я сойду с ума. И работать в этой профессии точно не буду. То, что люди говорят, это их право. Вопрос степени корректности и уважения. Между коллегами и тренерским сообществом он должен быть.

— Задачу не попасть в стыки вы решаете успешно. Какую задачу ставить на следующие десять туров?

— «Локомотив» находится не на том месте, где он должен находиться. Мы должны быть наверху. Шаг за шагом. От игры к игре мы должны продвигаться. И с точки зрения результата, и с точки зрения качества игры. Очередная задача сделать так, чтобы «Локомотив» был выше. Нам надо побеждать, таблицу посчитаем уже в конце. Все относительно, как и вверх, так и вниз. Поэтому одна победа нам даст толчее для дальнейших свершений.

«Локомотив» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 20 матчей.