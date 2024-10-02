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Сегодня, 10:35

Галактионов рассказал, когда Раков и Морозов вернутся в состав «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника Вадима Ракова и защитника Евгения Морозова.

«Раков восстанавливается. Планируется, что в паузу на сборные он начнет тренироваться. Повреждение не такое серьезное, но оно неприятное. Морозов же практически подходит в общую группу. Сыграем с «Крыльями», начнет следующий этап восстановления», — сказал Галактионов «СЭ».

После 10 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице с 24 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.

ФК Локомотив (Москва)
Вадим Раков
Михаил Галактионов

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