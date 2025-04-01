Галактионов: «Молодые игроки «Локомотива» прибавляют на глазах, они способны добиваться результата»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о формировании команды перед сезоном.

«Когда у нас произошли изменения в составе и большая группа игроков нас покинула, очень много было мнений, каким будет «Локомотив» в этом сезоне. Я думаю, команда преобразилась, появилась другая стилистика, скорость ведения игры возросла. Вера в организацию игры у команды все больше утверждалась. Есть группа игроков 26-28 лет, но когда одновременно выходят Пиняев, Годяев, Батраков (это игроки 19-20 лет без большого опыта в РПЛ), то какие-то перепады в игре возможны. Но мы видим, что ребята прибавляют на глазах, они способны конкурировать, добиваться результата», — сказал Галактионов в интервью передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Локомотив» после 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 9 очков.