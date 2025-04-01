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1 апреля, 01:15

Галактионов — о легионерах в командах РПЛ: «У каждого клуба своя политика и селекционная работа»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о работе с легионерами.

— В «Локомотиве» абсолютно российская команда. Вы представляете себя комфортно в ситуации, когда у вас может быть 8-10 легионеров, когда надо будет использовать всего лишь трех российских игроков?

— Да, в свое время у меня было много бразильцов в «Ахмате», со всеми были прекрасные отношения, удавалось сохранять хороший микроклимат, — сказал Галактионов в интервью передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — У каждого клуба своя политика и свое выстраивание селекционной работы. Для меня никаких проблем в этом плане не существовало: конкуренция везде одинакова, язык футбола один и требования везде одинаковы.

«Локомотив» после 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 9 очков.

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Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
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