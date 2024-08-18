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Сегодня, 21:39

Галактионов рассказал о состоянии Баринова и Сулейманова после матча с ЦСКА

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии Дмитрия Баринова и Тимура Сулейманова после матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Достаточно тяжелые травмы, на первый взгляд, оба получили. Посмотрим, проведем дообследование. На неделе будет понятно, насколько один и второй будут готовы к следующей игре. Сейчас сложно сказать», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Баринов на 63-й минуте столкнулся головой с Виктором Давилой и получил гематому рядом с глазом и был заменен. Сулейманов из-за рассечения головы заканчивал матч в защитном шлеме.

В следующем матче «Локомотив» 25 августа дома сыграет с «Ростовом».

Источник: Сайт Локомотива
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Тимур Сулейманов
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