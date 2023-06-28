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Галактионов о Дзюбе: «Артем будет и дальше доказывать всем, что он — один из лидеров РПЛ»

Главный тренер «Локомотива» Галактионов попросил Дзюбу уменьшить количество нецензурной лексики в шоу
Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии нападающего Артема Дзюбы после отпуска.

— В прошлом сезоне Артем Дзюба всем все доказал. Но болельщики опасаются, что после таких периодов у Артема бывает спад. Он мотивирован?

— Абсолютно, — ответил Галактионов. — Мы видим, что на каждом тренировочном занятии, в каждой игре, которая происходит на тренировке, он предельно эмоционален, мотивирован, он хочет побеждать, хочет забивать на каждой тренировке, болезненно реагирует на какие-то неудачи. Неоднократно говорил, что игрок с таким топовым бэкграундом и профессионализмом продолжит серию и будет конкурентоспособен, будет показывать и доказывать всем, что он — один из лидеров РПЛ.

Также Галактионов добавил, что попросил Дзюбу уменьшить количество нецензурной лексики в юмористических шоу, гостем которых футболист часто становится.

— Дзюба часто снимается в юмористических шоу. Как к этому относитесь?

— Мы проговаривали с ним эти моменты. По личной жизни, человек сам принимает решение. Клуб открыт к этому. Но кое-какие нюансы мы проговорили, чтобы это все было цензурно. Но это не мешает ни ему, ни нам. Мы относимся с пониманием.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. 34-летний форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за команду.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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