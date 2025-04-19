Галактионов — о травме Годяева: «Предварительно у него подозрение на перелом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о состоянии хавбека железнодорожников Данилы Годяева, который получил повреждение в матче против «Пари НН» (3:0) в 25-м туре РПЛ.

20-летнего полузащитника заменили на 34-й минуте.

«Не удалось пока посмотреть повтор момента. Предварительно у него подозрение на перелом. Дай бог, чтобы не подтвердилось. Но предварительно все не очень хорошо», — сказал Галактионов.

В текущем сезоне Годяев провел девять матчей за «Локомотив» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.