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Сегодня, 19:57

Галактионов — о травме Годяева: «Предварительно у него подозрение на перелом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о состоянии хавбека железнодорожников Данилы Годяева, который получил повреждение в матче против «Пари НН» (3:0) в 25-м туре РПЛ.

20-летнего полузащитника заменили на 34-й минуте.

«Не удалось пока посмотреть повтор момента. Предварительно у него подозрение на перелом. Дай бог, чтобы не подтвердилось. Но предварительно все не очень хорошо», — сказал Галактионов.

В текущем сезоне Годяев провел девять матчей за «Локомотив» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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