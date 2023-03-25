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Сегодня, 14:45

Галактионов: «Ребята получали определенный объем работы на тренировке»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о тренировке железнодорожников во время международного перерыва.

— Сегодня мы увидели тренировку, какие выводы?

— Во-первых, этот день необходим для игроков, которых не вызвали в сборную. Это игровой тонус, день нагрузки. Ребята получали определенный объем работы. С этой точки зрения надо рассматривать эту игру. В каждом матче есть хорошие и не очень хорошие моменты. От этого надо отталкиваться.

— Не было Глушенкова. Что с ним?

— Есть группа ребят, которым мы дали отдохнуть, некоторые приболели.

— Состояние Игнатьева? Вы видите его в своей команде?

— Нет решений на сегодняшний день о продлении или непродления того или иного игрока до того, как будет завершен чемпионат.

— Вы выиграли три игры подряд в чемпионате. На сколько это было выше ваших ожиданий?

— Команда находилась в такой ситуации, что мы внутри себя договорились, что каждая игра важнейшая. Надо выходить и побеждать. Мы к этому идем. Следующая игра с «Нижним Новгородом» не исключение. Надо выходить и доказывать.

«Локомотив» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 20 матчей.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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