Галактионов о здоровье Баринова: «Было неприятное столкновение, но все в порядке»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья капитана железнодорожников Дмитрия Баринова после поражения от «Оренбурга» (0:2) в 8-м туре РПЛ.

«С Бариновым все нормально. Было неприятное столкновение, но в раздевалке сказал, что все в порядке. Баринов железный? Тьфу-тьфу, главное — здоровье», — сказала Галактионов «СЭ».

После 8 туров «Локомотив» с 12 очками расположился на 8-м месте турнирной таблицы РПЛ.