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Сегодня, 13:47

Галактионов о здоровье Баринова: «Было неприятное столкновение, но все в порядке»

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья капитана железнодорожников Дмитрия Баринова после поражения от «Оренбурга» (0:2) в 8-м туре РПЛ.

«С Бариновым все нормально. Было неприятное столкновение, но в раздевалке сказал, что все в порядке. Баринов железный? Тьфу-тьфу, главное — здоровье», — сказала Галактионов «СЭ».

После 8 туров «Локомотив» с 12 очками расположился на 8-м месте турнирной таблицы РПЛ.

Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
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23.09 19:00
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Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
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