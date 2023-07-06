Галактионов рассказал, определился ли он с основным голкипером «Локомотива»

Сегодня, 19:32
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о кондициях команды на старте второго сбора.
— У нас начался второй сбор. Это один из этапов подготовки, — отметил Галактионов. - Четвертый день работы. И эта игра как часть тренировочного занятия, потому что нагрузки идут, объемы идут. Ребятам непросто. Работа идет, мы готовимся к старту чемпионата
— Как оцените кондиции команды?
— Свежести пока нет. Ребята находится под нагрузками. Но время еще есть.
— Над чем надо поработать?
— Над всеми аспектами. Самое важное — качество игры и стабилизировать функциональное состояние.
— С основным вратарем для себя уже определились?
— Думаю, что сезон и его концовка показала.
— Им будет Лантратов?
— (Галактионов улыбнулся и не стал отвечать на вопрос)
«Локомотив» 6 июля проиграл в товарищеском матче «Балтике» (0:1).