Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:32

Галактионов рассказал, определился ли он с основным голкипером «Локомотива»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о кондициях команды на старте второго сбора.

— У нас начался второй сбор. Это один из этапов подготовки, — отметил Галактионов. - Четвертый день работы. И эта игра как часть тренировочного занятия, потому что нагрузки идут, объемы идут. Ребятам непросто. Работа идет, мы готовимся к старту чемпионата

— Как оцените кондиции команды?

— Свежести пока нет. Ребята находится под нагрузками. Но время еще есть.

— Над чем надо поработать?

— Над всеми аспектами. Самое важное — качество игры и стабилизировать функциональное состояние.

— С основным вратарем для себя уже определились?

— Думаю, что сезон и его концовка показала.

— Им будет Лантратов?

— (Галактионов улыбнулся и не стал отвечать на вопрос)

«Локомотив» 6 июля проиграл в товарищеском матче «Балтике» (0:1).

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сотникова рассказала об обнаружении у нее допинга после ОИ-2014
Олимпийская чемпионка Сотникова призналась, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Бальбуэна прокомментировал свое возвращение в «Динамо»
«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче
Спортивный директор «Факела» Котов: «Переговоры с Кудряшовым шли около недели. Планируем еще усилиться»
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа
Матч 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 3 сентября
Стало известно расписание матчей первых семи туров РПЛ-2023/24
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фернандеш: «Семин все еще мог бы помочь «Локомотиву»

Спортивный директор «Факела» Котов: «Переговоры с Кудряшовым шли около недели. Планируем еще усилиться»