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13 апреля, 23:04

Галактионов рассказал, уйдет ли он из «Локомотива»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ ответил на вопрос о своем будущем в команде.

Игра прошла 13 апреля на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 3:3.

«Упускать такую игру обидно. Но я продолжаю работать. Почему я должен уходить? Кто как хочет, тот так и трактует информацию. Мы провели встречу с руководством, где наметили общие цели, вы видите, что команда бежит, играет с желанием, так что мы продолжаем работу», — цитирует Галактионова «Газета.Ru».

ЦСКА с 37 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» такое же количество очков и 5-я строчка (железнодорожники уступают армейцам по дополнительным показателям).

В следующем туре команда Галактионова сыграет против «Рубина». ЦСКА встретится с «Ахматом». Оба матча пройдут 20 апреля.

Источник: Газета.Ru
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Галактионов
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