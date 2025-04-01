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1 апреля, 01:00

Галактионов: «Игроки «Локомотива» могут прибавить, это еще не наш потолок»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, за счет чего команда может прибавить в концовке сезона.

«Я думаю, со стороны не очень понимают нашу реальную картину. Мы внутри видим, что можем прибавить еще, это не 100-процентный наш потолок. Ребята формируются. Самое главное, что мы хотим быть вариативными по организации и качеству игры. Мы можем начинать в одном сочетании, а игра предполагает немного другие вариации. И мы говорим не о схеме, а о роли игроков на поле. Как Самошников, например, который может выполнять функционал и крайнего защитника, и атакующего флангового игрока, который добавляет скорости и вариации. Наша задача — найти в каждом футболисте те нотки игры, где мы можем быть универсальными», — сказал Галактионов в интервью передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Локомотив» после 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 9 очков.

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Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
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