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Сегодня, 01:35

Галактионов считает, что Батракова рано называть лучшим футболистом своего поколения

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова на старте сезона-2024/25.

«Конечно, похвала Батракова оправдана. Когда есть за что хвалить — надо это делать. Но, наверное, в более спокойных тонах. Чтобы говорить о том, что Алексей самый талантливый игрок поколения, должно пройти больше времени. Вот пример — кода были ковидные времена, я смотрел много архивного футбола. Например, финал молодежного чемпионата Европы 90-го года СССР — Югославия, где в составе нашей сборной играли Колыванов, Кирьяков, Шалимов, — вот это поколение. Уровень индивидуального мастерства футболистов был очень высоким, что впоследствии они доказали своей карьерой. Поэтому за Батракова давайте сегодня порадуемся, но выводы будем делать по дистанции», — приводит «РБ Спорт» слова Галактионова.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 13 матчах команды во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Михаил Галактионов

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