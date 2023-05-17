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17 мая, 13:50

Галактионов о 19-летнем защитнике Погостнове: «В будущем он может стать основным игроком сборной России»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил потенциал защитника Егора Погостнова.

— У Макгеева серьезная травма, он пропустит много времени. Довольны ли тем количеством защитников, которые у вас есть или летом эту позицию надо будет усилить?

— Количественно их мало. На определенное время выбыл Конти, получил травму Магкеев. Естественно, что именно количественный состав нуждается в ротации, чтобы мы безболезненно могли изменять состав.

— Погостнов играет в старте, по цифрам чуть ли не лучший защитник команды. Можно ли считать, что он — будущий игрок для сборной? Можете дать небольшую характеристику игроку?

— Вообще, его позиция сегодня дефицитная, потому что не так много российских защитников, которые выступают на стабильно высоком уровне, уровне РПЛ. Мы на определенном этапе его рассмотрели в молодежной команде и привлекли в первую, сегодня он показывает, что обладает определенными способностями, качества для прогресса. У него есть определенные качества, чтобы в будущем стать основным игроком и полноправной боевой единицей для сборной России.

Погостнов — воспитанник «Локомотива». 19-летний россиянин дебютировал за основную команду железнодорожников 6 ноября 2022 года в игре 16-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

В сезоне-2022/23 Погостнов принял участие в 9 матчах «Локомотива» и не отличился результативными действиями.

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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