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Сегодня, 19:01

Галактионов стал лучшим тренером в истории «Локомотива» по количеству набранных очков за игру

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов установил уникальное достижение за московский клуб, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Вместе с 40-летним специалистом железнодорожники в среднем набирают 2,04 очка за матч. Это лучший показатель в истории «Локомотива».

Галактионов возглавил красно-зеленых в ноябре 2022 года. Под его руководством команда провела 70 матчей. В сезоне-2022/23 железнодорожники заняли 4-е место в РПЛ. В нынешнем чемпионате России после 9 туров московская команда идет на 3-м месте (21), уступая «Зениту» 2 очка (23).

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов

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