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Сегодня, 22:25

Половина тренеров начинала работу с «Локо» в чемпионате с победы

Кирилл Бурдаков
Статистик
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Михаил Галактионов — 20-й главный тренер «Локомотива» в высшем российском дивизионе.

В первой игре под руководством 38-летнего специалиста железнодорожники добились победы на «Ростовом» — 3:1. Ранее выиграть в гостях в первом матче получалось у Славена Билича и Андрея Федорова. Любопытно, что с 2014 года тренеры-дебютанты «Локо» неизменно добиваются положительного результата — пять побед и три ничьи.

Первые матчи тренеров во главе «Локомотива» в чемпионате России

Дата

Тренер

Соперник

Голы

03.04.1992

Юрий Семин

Океан (д) — 2:1

Рычков, Подпалый — Гарин

23.04.2005

Владимир Эштреков

Амкар (д) — 1:1

Измайлов — Парамонов

19.03.2006

Славолюб Муслин

Кр.Советов (д) — 0:1

Лонгевка

22.10.2006

Олег Долматов

Зенит (г) — 1:4

О'Коннор — Хаген, Аршавин, Денисов, Спивак

11.03.2007

Анатолий Бышовец

Кубань (г) — 0:0

-

16.03.2008

Рашид Рахимов

Рубин (д) — 0:1

Шаронов

03.05.2009

Владимир Маминов

Спартак Нч (д) — 1:0

Дуймович

12.03.2011

Юрий Красножан

Динамо (д) — 3:2

Дюрица, Бурлак, Торбинский — Самедов, Кураньи

24.07.2011

Жозе Коусейру

Амкар (д) — 4:0

Лоськов, Глушаков, Сычев, Минченков

20.07.2012

Славен Билич

Мордовия (г) — 3:2

Торбинский, Оздоев, Чорлука — Панченко, Осипов

14.07.2013

Леонид Кучук

Анжи (г) — 2:2

Н'Дой, Павлюченко — Это'О, Траоре

21.09.2014

Игорь Черевченко

ЦСКА (г) — 0:1

Муса

18.10.2014

Миодраг Божович

Терек (д) — 2:1

Ньясс, Павлюченко — Ньясс, в свои ворота

14.08.2016

Олег Пашинин

Терек (г) — 1:1

Шкулетич — Иванов

21.06.2020

Марко Николич

Оренбург (д) — 1:0

Ал.Миранчук

16.10.2021

Маркус Гисдоль

Рубин (г) — 2:2

Смолов, Жемалетдинов — Дрейер, Онугха

06.03.2022

Марвин Комппер

Химки (д) — 3:2

Керк, Изидор, Кухта — Зе Ламкель-2

17.07.2022

Йозеф Циннбауэр

Пари НН (д) — 1:1

Изидор — Кротов

15.10.2022

Андрей Федоров

Торпедо (г) — 1:0

Карпукас

04.03.2023

Михаил Галактионов

Ростов (г) — 3:1

Дзюба-3 — Комличенко

Итого: +10=6-4, мячи 31-22.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Михаил Галактионов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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