Половина тренеров начинала работу с «Локо» в чемпионате с победы

Сегодня, 22:25
Михаил Галактионов — 20-й главный тренер «Локомотива» в высшем российском дивизионе.
В первой игре под руководством 38-летнего специалиста железнодорожники добились победы на «Ростовом» — 3:1. Ранее выиграть в гостях в первом матче получалось у Славена Билича и Андрея Федорова. Любопытно, что с 2014 года тренеры-дебютанты «Локо» неизменно добиваются положительного результата — пять побед и три ничьи.
Первые матчи тренеров во главе «Локомотива» в чемпионате России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Голы
|
03.04.1992
|
Юрий Семин
|
Океан (д) — 2:1
|
Рычков, Подпалый — Гарин
|
23.04.2005
|
Владимир Эштреков
|
Амкар (д) — 1:1
|
Измайлов — Парамонов
|
19.03.2006
|
Славолюб Муслин
|
Кр.Советов (д) — 0:1
|
Лонгевка
|
22.10.2006
|
Олег Долматов
|
Зенит (г) — 1:4
|
О'Коннор — Хаген, Аршавин, Денисов, Спивак
|
11.03.2007
|
Анатолий Бышовец
|
Кубань (г) — 0:0
|
-
|
16.03.2008
|
Рашид Рахимов
|
Рубин (д) — 0:1
|
Шаронов
|
03.05.2009
|
Владимир Маминов
|
Спартак Нч (д) — 1:0
|
Дуймович
|
12.03.2011
|
Юрий Красножан
|
Динамо (д) — 3:2
|
Дюрица, Бурлак, Торбинский — Самедов, Кураньи
|
24.07.2011
|
Жозе Коусейру
|
Амкар (д) — 4:0
|
Лоськов, Глушаков, Сычев, Минченков
|
20.07.2012
|
Славен Билич
|
Мордовия (г) — 3:2
|
Торбинский, Оздоев, Чорлука — Панченко, Осипов
|
14.07.2013
|
Леонид Кучук
|
Анжи (г) — 2:2
|
Н'Дой, Павлюченко — Это'О, Траоре
|
21.09.2014
|
Игорь Черевченко
|
ЦСКА (г) — 0:1
|
Муса
|
18.10.2014
|
Миодраг Божович
|
Терек (д) — 2:1
|
Ньясс, Павлюченко — Ньясс, в свои ворота
|
14.08.2016
|
Олег Пашинин
|
Терек (г) — 1:1
|
Шкулетич — Иванов
|
21.06.2020
|
Марко Николич
|
Оренбург (д) — 1:0
|
Ал.Миранчук
|
16.10.2021
|
Маркус Гисдоль
|
Рубин (г) — 2:2
|
Смолов, Жемалетдинов — Дрейер, Онугха
|
06.03.2022
|
Марвин Комппер
|
Химки (д) — 3:2
|
Керк, Изидор, Кухта — Зе Ламкель-2
|
17.07.2022
|
Йозеф Циннбауэр
|
Пари НН (д) — 1:1
|
Изидор — Кротов
|
15.10.2022
|
Андрей Федоров
|
Торпедо (г) — 1:0
|
Карпукас
|
04.03.2023
|
Михаил Галактионов
|
Ростов (г) — 3:1
|
Дзюба-3 — Комличенко
Итого: +10=6-4, мячи 31-22.