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Сегодня, 17:19

Галактионов высказался о недовольстве Игнатьевым игровым временем в «Локомотиве»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на недовольство нападающего команды Ивана Игнатьева своим игровым временем.

«В зимнем интервью вы выражали надежду, что Игнатьев сделает шаг вперед. Но сейчас он практически не появляется в основе и в открытую высказывает недовольство игровым временем. Готовы отпустить его летом? Все подписания или неподписания игроков будут по окончании сезона. А то, что игрок говорит о том, что недоволен... Ну а что он должен сказать? Что доволен? Он трудится, работает, профессионально относится к делу. К нему нет вопросов, а кто выходит в старте, решает тренерский штаб», — приводит Sport24 слова тренера.

Ранее агент Игнатьева сообщал, что футболист в конце сезона может покинуть московскую команду.

Игнатьев перешел в «Локомотив» в июле 2022 года в качестве свободного агента. За 22 матча в составе московского клуба нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-10-galaktionov-o-nedovolstve-ignatyevym-igrovym-vremenem-nu-a-chto-on-dolzhen-skazat-chto-dovolen
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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