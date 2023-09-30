Галактионов высказался о победе «Локомотива» над «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Единственный гол на 83-й минуте забил Рифат Жемалетдинов, вышедший на замену за минуту до этого момента.

«Нижний Новгород» очень хорошо вел оборонительную игру в первом тайме, достаточно компактно, перекрывал практически все зоны. Нам не хватало движения мяча вперед, было много ненужных поперечных и промежуточных передач. Как только мы начинали игру убыстрять, играть вперед, отдавать между линиями, играли под нападающего, делали ложные открывания, то сразу создавалась острота», – приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» с 18 очками вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». Игра пройдет 7 октября. Перед этим «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом» в 5-м туре FONBET Кубка России.