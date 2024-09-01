Галактионов: «Легионеров хочется всегда, но не только на это нужно уповать»

Сегодня, 22:28
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3) признался, что хотел бы видеть в команде легионеров.
— «Локомотиву» нужны еще легионеры?
— Этого хочется всегда. Смотрим, ждем, как клуб сработает в этом направлении. Но не только на это нужно уповать. Мы стремимся к тому, чтобы команда была дисциплинированной и организованной, — сказал Галактионов на пресс-конфернции.
«Краснодар» продлил победную серию во всех турнирах до шести матчей. Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив», у которого такое же количество баллов. Железнодорожники потерпели первое поражение за последние восемь встреч.
В следующем туре «быки» 14 сентября сыграют против «Ростова», а московская команда в этот же день встретится с «Оренбургом».
Александр Абустин