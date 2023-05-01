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Сегодня, 13:37

Галактионов — о возможном продлении контракта с Дзюбой: «Нацелены вместе двигаться вперед»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с нападающими Артемом Дзюбой.

— Вы, как главный тренер, были бы заинтересованы в том, чтобы сохранить Дзюбу?
— Я уже неоднократно говорил, что Артем топовый игрок. По остальным игрокам руководство уже озвучило, что в конце сезона будут подведены итоги по подписанию или неподписанию того или иного футболиста. То, что Артем доказывает, чтобы мы все вместе дальше продолжили сотрудничество, ни для кого не секрет. И руководители клуба, и председатели совета директоров — мы все нацелены дальше вместе двигаться вперед, — сказал Галактионов «СЭ».

34-летний форвард подписал в зимнее трансферное окно подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона. С того момента он сыграл в 8 матчах РПЛ, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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