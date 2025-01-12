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Сегодня, 12:32

Галактионов заявил, что для «Локомотива» важно сохранить русский костяк игроков

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал слухи об интересе к защитнику команды Максиму Ненахову со стороны «Спартака».

— Мы ложимся и просыпаемся с интервью определенных экспертов. В большей степени это не соответствует действительности. У нас есть русский костяк игроков, который мы старались сформировать и для нас очень важно его сохранить в сегодняшних реалиях, чтобы наша команда сделала еще один шаг в своем развитии, в игровой составляющей и чтобы эти ребята у нас прибавляли. Мы обладаем сегодня одним из самых русских костяков в РПЛ.

Ненахов перешел в «Локомотив» из «Ахмата» в 2021 году. В этом сезоне 26-летний защитник принял участие в 17 матчах чемпионата России и в восьми играх FONBET Кубка России, где не отметился результативными действиями.

(Артем Бухаев, Дарик Агаларов)

Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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