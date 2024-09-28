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Сегодня, 19:55

Галактионов заявил, что доволен трансферной кампанией «Локомотива»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопросы журналистов после матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

— Спасибо болельщикам, что пришли поддержать. Ребята играли сердцем. Поддержка очень чувствуется. Идем от матча к матчу. Футболисты хотят максимальных результатов. Есть цели, задачи.

— Довольны трансфером Монтеса?

— Безусловно. Мы его смотрели. Это капитан сборной Мексики. По своим качествам подходит к тому, чтобы развиваться и давать качество команде.

— В чем сегодняшний «Локомотив» превосходит «Спартак», если смотреть по счету?

— Давайте не будем так ставить вопрос. Наверное, специалисты будут раздавать оценки. Мы будем говорить о своей команде. Очень хорошая раздевалка. Хорошие взаимоотношения внутри. Это дает импульс команде.

— Вы довольны итогами трансферной кампании?

— Да, у нас не хватало игроков: центральный защитник присоединился, взяли в аренду Севикяна, Артем Тимофеев в средней линии.

Железнодорожники после 10 матчей возглавили турнирную таблицу РПЛ с 24 очками. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов

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