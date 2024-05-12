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Сегодня, 19:32

Галактионов: «Пока есть шансы зацепиться за тройку, надо биться»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о задаче команды на остаток сезона.

12 мая железнодорожники на выезде обыграли «Оренбург» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Ставим ли задачу зацепиться за тройку? Конечно ставим. Пока есть шансы, и математические, и реальные, надо биться. У нас два матча. Главное, чтобы мы сами правильно отнеслись к этим играм», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

После победы над «Оренбургом» команда Галактионова с 47 очками занимает четвертое место в РПЛ, отставая от «Краснодара», идущего третьим, на три очка.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Михаил Галактионов
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