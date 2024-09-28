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Сегодня, 19:13

Галактионов — о победе над «Спартаком»: «Сегодня мы откусили свой кусок мяса»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о настрое своей команды после подъема на первую строчку турнирной таблицы РПЛ.
— Есть ощущение, что вот этот запал «Локомотива» может пропасть. Потому что состав слишком уж молодой. Как вы это видите?

— Мы видели очень много примеров, когда опытная команда не давала результат. Самое главное — сегодня я вижу, как ребята работают. Как они выполняют то, на что мы делаем акцент, на наших принципах игры. Ну и плюс играем сердцем. Спасибо всем болельщикам за поддержку.

— Усилился ли аппетит у «Локомотива»? В прошлый раз вы сказали что аппетит у хищника, вкусившего мяса, только усиливается.

— Думаю, кусочек мы сегодня откусили. Свой кусок. Вкус победы есть — нужно дальще это развивать.

«Локомотив» после 10 матчей возглавил турнирную таблицу с 24 очками. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Михаил Галактионов

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