Галактионов — о победе над «Спартаком»: «Сегодня мы откусили свой кусок мяса»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о настрое своей команды после подъема на первую строчку турнирной таблицы РПЛ.

— Есть ощущение, что вот этот запал «Локомотива» может пропасть. Потому что состав слишком уж молодой. Как вы это видите?

— Мы видели очень много примеров, когда опытная команда не давала результат. Самое главное — сегодня я вижу, как ребята работают. Как они выполняют то, на что мы делаем акцент, на наших принципах игры. Ну и плюс играем сердцем. Спасибо всем болельщикам за поддержку.

— Усилился ли аппетит у «Локомотива»? В прошлый раз вы сказали что аппетит у хищника, вкусившего мяса, только усиливается.

— Думаю, кусочек мы сегодня откусили. Свой кусок. Вкус победы есть — нужно дальще это развивать.

«Локомотив» после 10 матчей возглавил турнирную таблицу с 24 очками. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.