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Сегодня, 19:06

Галактионов заявил, что не ждет звездной болезни у Батракова

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче 10-го тура РПЛ.

— Это была четвертая игра с командой первой шестерки РПЛ: 2 победы и 2 поражения. Как готовились именно к Спартаку?

— Подготовка была обычной. Сверхнакачки нет и не должно быть. Надо было снять напряжение с ребят, не особо акцентировали внимание на соперника. Больше делали на себя упор. Команда играла сегодня сердцем — такая духовитая победа. Энергетика трибун нас подстегивала, парни бились отчаянно. Довольны результатом и игрой.

Также специалист ответил на вопросы о футболистах своей команды.

— Пиняев теперь будет получать по 90 минут регулярно?

— Есть уровень подготовленности, есть уровень игры футболиста. Сегодня он играл хорошо. Были моменты, которые надо подправить, но не критично. В таку игру очень тяжело входить. А Серега играл хорошо — пусть и не хватило в концовке, чтобы забить. Главный посыл был: не отдавать сопернику инициативу, проолжать оказывать давление на их центр защиты, чтобы не давать спокойно начинать атаки.

— Проводите ли вы с Батраковым работу по предотвращению звездной болезни?

— Прямо так не вызываем и не говорим: если завтра начнется звездная болезнь, мы тогда тебя... Он хороший парень — очень приятный в общении. У Леши хорошее окружение, семья. Вы все это видели. Думаю, проблем быть не должно.

— Как вам суперматч Самошникова? Это секретное оружие Локо?

— Весь функционал не будем рассказывать. Он сейчас играет раскрепощенно, как и вся команда. Нет груза ответственности. Есть игровые требования — что надо делать в зонах, в переходных фазах и так далее. Его результативность связана именно с этим.

«Локомотив» после 10 матчей возглавил турнирную таблицу РПЛ с 24 очками. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов

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