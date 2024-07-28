Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:39

Источник: «Галатасарай» договорился с «Зенитом» о трансфере Вендела за 22 миллиона евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Галатасарай» достиг с «Зенитом» договоренности по трансферу полузащитника сине-бело-голубых Вендела, сообщает Kontra Spor.

По информации источника, сумма трансфера составит 22 миллиона евро. 26-летний бразилец подпишет четырехлетний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 126 матчей, забил 20 мячей и сделал 29 голевых передач. В текущем сезоне в активе полузащитника 1 гол и 6 результативных передач в трех играх.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вендела в 20 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Зенит
15
25
Читайте также
«Спартак» обыграл «Химки» в матче 2-го тура РПЛ
Журналистов ТАСС лишили аккредитации на Олимпиаде в Париже
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Экс-вратарь ЦСКА Новиков назвал уверенной победу команды над «Пари НН»

Валерий Царукян: «Роллтон»? Могу приготовить себе что угодно»