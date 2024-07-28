Источник: «Галатасарай» договорился с «Зенитом» о трансфере Вендела за 22 миллиона евро

«Галатасарай» достиг с «Зенитом» договоренности по трансферу полузащитника сине-бело-голубых Вендела, сообщает Kontra Spor.

По информации источника, сумма трансфера составит 22 миллиона евро. 26-летний бразилец подпишет четырехлетний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 126 матчей, забил 20 мячей и сделал 29 голевых передач. В текущем сезоне в активе полузащитника 1 гол и 6 результативных передач в трех играх.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вендела в 20 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.