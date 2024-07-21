Источник: «Галатасарай» готов заплатить 20 миллионов евро «Зениту» за Вендела

«Галатасарай» направил новое официальное предложение «Зениту» по покупке хавбека Вендела, сообщает All Transfer.

По данным источника, турецкий клуб предлагает за игрока 20 миллионов евро. Если трансфер осуществится, он станет рекордным в истории «Галатасарая».

Сообщалось, что 26-летний бразилец подпишет контракт на 5 лет, по которому он будет зарабатывать по 4 миллиона евро за сезон.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля футболист отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.

20 июля Вендел сделал две голевые передачи в матче первого тура РПЛ «Зенита» с «Крыльями Советов» (4:0).