Источник: «Галатасарай» готов заплатить 20 миллионов евро «Зениту» за Вендела

Сегодня, 11:57
«Галатасарай» направил новое официальное предложение «Зениту» по покупке хавбека Вендела, сообщает All Transfer.
По данным источника, турецкий клуб предлагает за игрока 20 миллионов евро. Если трансфер осуществится, он станет рекордным в истории «Галатасарая».
Сообщалось, что 26-летний бразилец подпишет контракт на 5 лет, по которому он будет зарабатывать по 4 миллиона евро за сезон.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля футболист отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.
20 июля Вендел сделал две голевые передачи в матче первого тура РПЛ «Зенита» с «Крыльями Советов» (4:0).
Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.