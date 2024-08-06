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Сегодня, 21:22

«Галатасарай» не хочет продавать защитника Кена в «Спартак»

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«Галатасарай» не хочет продавать защитника Деррика Кена, интерес к которому проявляет московский «Спартак», сообщает Gala Media со ссылкой на Son Dakika.

По информации источника, турецкий клуб хочет заработать на трансфере футболиста больше 7 миллионов евро. Именно такую сумму предлагают красно-белые.

25-летний Кен перешел в «Галатасарая» в феврале 2024 года. За это время он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами. Соглашение немйа с клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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