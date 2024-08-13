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Сегодня, 02:31

Гальдамес: «У нас образовался слишком большой долг перед болельщиками «Крыльев»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес прокомментировал первую победу команды в новом сезоне РПЛ над «Факелом» (2:0).

— Мы довольны. Эта победа — то, что нам было нужно, приводит слова Гальдамема Metaratings. Много матчей не выиграли. У нас образовался слишком большой долг перед нашими болельщиками. Сейчас мы идём по правильной дороге. Теперь нужно отдохнуть и подумать о кубковом матче против «Спартака», который будет в среду.

— Насколько тяжелым был матч против соперника, который играет в силовой футбол?

— Да, они очень сильны физически. Они постоянно допускали фолы, все время пытались нас «отрезать», остановить игру, делали паузы. Нам это, конечно, не нравится, но хорошо, что мы сумели сломить их и забили первый гол. Этот момент решил результат матча.

— Какие слова звучали в раздевалке между таймами?

— Главный тренер был немного рассержен. У нас было все, чтобы выигрывать этот матч, но мы мало атаковали и создавали недостаточно угроз чужим воротам. Во втором тайме мы ускорились, и игра стала в нашу пользу.

— Что скажете о голе и своем первом ассисте за «Крылья»?

— По моей позиции на поле очень сложно забивать голы, но отдавать голевые передачи — это мое. В Аргентине я всегда тренировал подачи с угловых и штрафных. Думаю, что определенные достижения и умения в этом у меня есть. Навешивал ли я умышленно на Фернандо? Мы, конечно, тренируем кое-что, но при этом я в клубе совсем недавно. Что касаемо Фернандо: думаю, что это хорошее качество — выходить на поле, быстро ориентироваться и сразу забивать.

«Крылья Советов» набрали три очка и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В пятом туре самарцы сыграют против «Динамо».

Источник: Metaratings
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
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